Diputados dictamina recuperar fondos del ENARD con cargo a telefónicas

La Cámara de Diputados dictaminó un proyecto de ley para recuperar la autonomía financiera del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y crear un Plan Federal de Desarrollo Deportivo. La iniciativa fue tratada en un plenario de las comisiones de Deportes, Presupuesto y Comunicaciones, y fue impulsada por los diputados de Unión por la Patria Rogelio Iparraguirre y Victoria Tolosa Paz. “Este dictamen es un paso fundamental para recuperar la autarquía del sistema deportivo“, aseguró Iparraguirre.

El proyecto modifica la Ley 26.573 con el objetivo de restaurar la autonomía financiera del organismo mediante la restitución y ampliación de una contribución eliminada durante la gestión de Mauricio Macri. Esta consiste en un cargo del 1 % sobre la facturación de las empresas de telecomunicaciones. El nuevo esquema abarcará la telefonía móvil y fija, los servicios de internet y la televisión por cable.

Con esta implementación, se proyecta recaudar alrededor de 70 millones de dólares anuales. Estos recursos se destinarán al financiamiento del deporte de alto rendimiento, buscando garantizar becas dignas, honorarios para entrenadores y técnicos, y el fortalecimiento de la infraestructura y formación deportiva en el país.

El dictamen logró un amplio respaldo multipartidario, sumando el acompañamiento de los bloques Compromiso Federal, Innovación Federal, Democracia Para Siempre, Coherencia, el Frente de Izquierda y parte de la Coalición Cívica. La iniciativa también contempla la creación del Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD).

Este nuevo organismo, el COFARD, será el encargado de distribuir el 40 % de los fondos recaudados por índice de coparticipación. Además, se establece un plan federal que permitirá a provincias y municipios acceder a programas de apoyo a los deportistas en vías al alto rendimiento. Iparraguirre afirmó que la ley tiene “costo fiscal cero” y “permite fortalecer el diseño y la planificación de políticas públicas deportivas“.

“Con esta ley buscamos recuperar y ampliar la base de nuestro alto rendimiento, y hacerlo con una mirada verdaderamente federal“, sostuvo el diputado. Iparraguirre finalizó indicando que con el COFARD se asegurará que “cada provincia cuente con financiamiento para acompañar a sus atletas, sin distraer recursos de los presupuestos locales destinados al deporte social y comunitario“. (Agencia OPI Santa Cruz)