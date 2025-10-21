Dos muertos en trágico accidente en cercanías de Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – Un trágico accidente se produjo este fin de semana en la ruta provincial C en cercanías de Río Grande donde dos personas fallecieron tras haber protagonizado un choque frontal entre un vehículo Renault Clio preparado para correr Rally y una camioneta Toyota Hillux.

Tras el accidente, una mujer que acompañaba al conductor del Clio murió en el lugar y este lunes a la madrugada falleció el piloto chileno que probaba un auto de rally en Río Grande.

Se trata de Eric René Paredes Vargas, quien falleció por las heridas recibidas tras el impacto vehicular.



Laura Rosa Velázquez, su pareja y acompañante, falleció en el lugar del accidente.

Vargas fue atendido de urgencia en el Hospital Regional de Río Grande.

Ambos fallecidos estaban realizando la prueba del vehículo para poder adquirirlo para futuras competencias.

El conductor habría perdido el control del vehículo y quedó atravesado sobre la calzada, donde fue embestido por una camioneta conducida por Jorge Trejo, de 79 años. (Agencia OPI Tierra del Fuego)