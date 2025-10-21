Municipales de Río Turbio continúan con medidas de fuerza

- Publicidad -

Los trabajadores municipales de Río Turbio continuaron este lunes con las medidas de fuerza y protesta realizando cortes sorpresivos de ruta hasta las 16 horas en reclamo de mejoras salariales.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Hugo Ochova ratificó las medidas de acción directa para retomar la discusión salarial con el municipio de Río Turbio tras el rechazo de la última oferta salarial.

Ochova señaló que “la propuesta no fue superadora” y recordó que el gobierno que conduce el intendente Darío Menna consiste en incrementos mensuales entre el 7,5 y el 8,5% en el próximo trimestre.

Los municipales reclaman que sea en dos tramos de 10% y “esperamos que puedan mejorar la propuesta. Si estamos mal, hay que tratar de acomodar los números”.

Los cortes de ruta afectan a todos los vehículos y sólo se permite el paso del transporte escolar y colectivos interurbanos. (Agencia OPI Santa Cruz)