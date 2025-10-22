Amigos del joven baleado en Caleta Olivia atacaron dos comisarías y hay un detenido por el intento de homicidio

- Publicidad -

Un joven identificado como Tomás Pratt declaró este miércoles tras haberse presentado espontáneamente en una comisaría de Caleta Olivia, donde la policía investiga su participación en el intento de homicidio de Nahuel Franco Marcial de 18 años, quien está en grave estado con un cuadro irreversible por muerte cerebral tras haber recibido un disparo en la cabeza el domingo último en el barrio 17 de Octubre.

En tanto, familiares y amigos se manifestaron este martes por la noche ante las comisarías Primera y Segunda al conocerse la detención de un sospechoso del ataque.

En la zona hubo disturbios y varios jóvenes amigos de la víctima apedrearon los edificios de la fuerza de seguridad, y se alejaron del lugar al efectuarse un fuerte operativo policial.

También expresaron el pedido de justicia en la plazoleta del Gorosito donde vincularon a Pratt con el intento de homicidio con arma de fuego.

Pratt de 18 años se entregó de forma voluntaria el lunes por la noche y ahora la policía busca a otra persona que estaría implicada en el ataque.

La policía investiga además si el ataque a la sede del Sindicato de Petroleros, Gas y Energía Renovable está vinculado al intento de homicidio, dado que el joven que se entregó es hijo de un dirigente petrolero.

Allí se contabilizaron 25 impactos de bala de grueso calibre y se está peritando cámaras de seguridad para hallar a los responsables.

Este miércoles, Pratt fue trasladado hasta el Juzgado de Instrucción Penal de turno, a cargo de Marcos Pérez Soruco y el fiscal Martin Sedán, siendo asistido por la defensora oficial Ximena Villares.

El sospechoso prestó declaración indagatoria, aunque no se conocieron detalles. (Agencia OPI Santa Cruz)