ARCA flexibiliza planes de pago para empresas y pymes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó las condiciones de los planes de facilidades de pago mediante tres Resoluciones Generales publicadas en el Boletín Oficial. Las medidas, que impactan en el plan permanente, un plan excepcional y el régimen para el Impuesto a las Ganancias, amplían la cantidad de planes simultáneos permitidos, reducen los pagos a cuenta exigidos y extienden plazos. El organismo justificó las decisiones citando la necesidad de “promover el cumplimiento voluntario” y adaptar las herramientas a las “condiciones más justas y adaptadas al contexto económico actual“.

Mediante la Resolución General 5776/2025, ARCA dispuso cambios en el plan permanente para regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social. Se incrementó la cantidad máxima de planes simultáneos permitidos: las pymes podrán acceder hasta 15 planes, frente a los 10 anteriores, y las grandes empresas podrán tomar hasta 10 planes, en lugar de los 6 previos. Adicionalmente, se redujo el período de cómputo de los planes caducos de 1 año a 6 meses. Según el organismo, esta última medida “permitirá a las empresas tomar nuevos planes“.

En paralelo, la Resolución General 5777/2025 modificó el plan excepcional vigente hasta el 31 de diciembre. Esta normativa amplió el plazo de las deudas a incluir, corriéndolo del 30 de abril hasta el 31 de agosto. También redujo los porcentajes de pagos a cuenta requeridos para la adhesión. Para las pymes, el pago se reduce del 10% al 5%; para las medianas empresas, del 15% al 10%; y para las grandes empresas, la exigencia baja del 20% al 15%.

Finalmente, la Resolución General 5775/2025 adecuó el plazo para adherir al régimen de facilidades para regularizar el saldo del Impuesto a las Ganancias de ejercicios cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. La adhesión podrá formularse ahora hasta el 28 de noviembre próximo o hasta el último día del quinto mes siguiente al vencimiento de la declaración jurada, lo que ocurra con posterioridad.

El texto oficial argumentó la ampliación de planes indicando que “resulta oportuno incrementar la cantidad máxima de planes […] brindando así mayor flexibilidad y facilitando el acceso a los mecanismos de regularización“. ARCA remarcó que con el conjunto de medidas se “fortalecen las herramientas de financiamiento para todos los sectores productivos“. Las modificaciones a los planes permanente y excepcional estarán disponibles desde el 3 de noviembre, mientras que la del Impuesto a las Ganancias rige desde el 23 de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)