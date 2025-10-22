Bullrich advierte no habrá “tercera oportunidad” contra el kirchnerismo

- Publicidad -

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aseguró que mantendrá un “diálogo institucional” con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, con el objetivo de evitar que al Gobierno “le metan goles todos los días” en el Congreso. En una entrevista televisiva, la funcionaria también se refirió al escenario electoral y advirtió que “no va a haber una tercera oportunidad” contra el kirchnerismo.

Bullrich definió la futura relación con la vicepresidenta: “Villarruel no es un proyecto, es una persona. Tendrá diálogo institucional”. La ministra enfatizó la necesidad de controlar la agenda legislativa al afirmar: “Hace falta que digamos qué sesiones hay que hacerlas y cuáles no. Es necesario que el Congreso no sea un lugar donde todos los días nos metan un gol. Necesitamos parar la pelota”.

Refiriéndose al rol que cumplirá en el Parlamento, Bullrich utilizó una metáfora y soltó “una broma“: “Espero no ir de arquero, porque sino atajo goles, espero ir más adelante para meter los goles”. En el plano electoral, la funcionaria nacional pidió el voto para el oficialismo. “Yo creo que esta vez va a votar más gente. Estoy sintiendo que dicen que tuvieron una primera oportunidad con (Mauricio) Macri y están teniendo una segunda con (Javier) Milei, y no quieren dejarla pasar“, resaltó.

La candidata a senadora evitó polémicas con el PRO y sostuvo que ahora están juntos porque “son lo mismo”. Indicó que “Mauricio Macri y Javier Milei han hablado de una integración”. Bullrich explicó la alianza actual señalando: “Es una decisión que toma el Presidente y hoy lo estamos porque estamos participando en una lista en común”. La ministra salió ayer de recorrida con Fernando De Andreis, quien es “el único candidato al que salió a apoyar el ex presidente en estos comicios“. (Agencia OPI Santa Cruz)