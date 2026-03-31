El Frente Sindical marcha a Casa de Gobierno este miércoles

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La mesa gremial que nuclea a trabajadores estatales, docentes, viales y de la sanidad ratificó la continuidad de las medidas de fuerza tras las declaraciones del Gobernador Claudio Vidal. El mandatario provincial supeditó la apertura de la negociación salarial a la aprobación de la Ley de Emergencia Económica, postura que los referentes sindicales calificaron como un ultimátum inaceptable para el sector público.

Referentes de ADOSAC, sostuvieron que el discurso oficial complejiza el escenario laboral al eliminar la certeza de las convocatorias. Los dirigentes docentes puntualizaron que el Ejecutivo provincial intenta forzar la aceptación de la emergencia como moneda de cambio para discutir salarios. ADOSAC confirmó un paro de 24 horas y denunció una pérdida del 9% en el poder adquisitivo durante el primer trimestre del año, sumado al incumplimiento de acuerdos por parte del Consejo Provincial de Educación.

La situación crítica se extiende a otros sectores de la administración pública:

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ATE y CTA: Gustavo Subiabre recordó que el frente cumplió 2 años de vigencia desde el inicio de los despidos en organismos estatales. El sector mantiene una olla popular frente al Ministerio de Economía ante el congelamiento de haberes.

recordó que el frente cumplió de vigencia desde el inicio de los despidos en organismos estatales. El sector mantiene una olla popular frente al ante el congelamiento de haberes. Sector Vial: Trabajadores provinciales cumplen tres semanas de paro y reclaman el pago de tres meses de viáticos adeudados. En el ámbito nacional, advirtieron sobre el desfinanciamiento que pone en riesgo el Plan Invernal .

Trabajadores provinciales cumplen y reclaman el pago de adeudados. En el ámbito nacional, advirtieron sobre el desfinanciamiento que pone en riesgo el . Sanidad (ATSA): El gremio rechazó que la gestión de recursos sea responsabilidad de los trabajadores y exigió la paritaria como única instancia de diálogo válida.

El gremio rechazó que la gestión de recursos sea responsabilidad de los trabajadores y exigió la paritaria como única instancia de diálogo válida. Tribunal de Cuentas (APOC): Calificaron la ley de emergencia como una “excusa limitante” que vulnera derechos adquiridos.

El bloque sindical remarcó que la Cámara de Diputados otorgó facultades al Gobierno el pasado 24 de diciembre para gestionar líneas de crédito, lo que invalida el argumento oficial sobre la necesidad de una nueva norma para afrontar compromisos salariales. Los representantes universitarios y del CONICET también sumaron su adhesión, alertando sobre la fuga de profesionales del sistema científico y confirmando una movilización nacional para el próximo 23 de abril.

La jornada de protesta de este miércoles busca romper la parálisis de las mesas de negociación en todos los municipios y estamentos provinciales. Los gremios organizarán asambleas y plenarios para profundizar el plan de lucha en caso de persistir la falta de convocatoria formal por parte del Ministerio de Trabajo. La concentración se realizara en el centro de la capital de Santa Cruz desde las 10:00 hs. (Agencia OPI Santa Cruz)