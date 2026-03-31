Intendente de Caleta Olivia pidió la renuncia de todo su gabinete

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El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo solicitó la renuncia de todo su gabinete para realizar una “revisión integral de su equipo de gobierno” y se evaluará el desempeño de todos los funcionarios de la gestión de gobierno.

Así lo comunicó a su gabinete y fuentes de la comuna indicaron que la medida busca “reconfigurar al gobierno municipal”.

Carrizo prevé evaluar “caso por caso el desempeño de cada área para definir continuidades o posibles reemplazos”.

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“Es proceso orientado a evaluar resultados y reordenar la gestión” indicaron desde el municipio en un contexto de fuerte retracción económica y dificultades financieras.

La administración municipal buscará “fortalecer el funcionamiento interno del municipio, optimizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante los reclamos de la comunidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)