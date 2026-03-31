Turismo inyecta promociones tarifarias al sector hotelero

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El Ministerio de Turismo de Chubut ejecuta un esquema de promociones estatales y municipales para sostener los niveles de pernoctación durante el fin de semana del 2 al 5 de abril de 2026. La estrategia central apunta a extender la estadía promedio mediante el programa “Soñá tu próxima escapada”, el cual otorga tres noches de alojamiento por el pago de dos.

Los municipios de Esquel, Trelew, Puerto Madryn y El Hoyo operan este sistema de subsidio a la tarifa en sus oficinas de informes. Esta herramienta oficial extendió su vigencia tras una primera aplicación entre el 20 y el 24 de marzo. A esta inyección de incentivos se suma el Banco del Chubut con financiamiento exclusivo para el sector a través de la Tarjeta Patagonia 365.

El Ente Mixto de Turismo (EMRATUR) de Rawson replica la táctica de retención de plazas hoteleras. La entidad ofrece esquemas de cuatro noches al precio de tres en los alojamientos de Playa Unión. El sector privado también recorta tarifas para los residentes de Chubut. Las operadoras Toninas Adventure y Estación Marítima aplican un 50% de descuento en los avistajes embarcados desde Puerto Rawson.

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La estructura estatal programó un calendario de eventos para traccionar visitantes hacia las distintas comarcas provinciales.

Región Costa:

Puerto Madryn organiza el Vía Crucis Submarin o en el Muelle Piedra Buena el sábado 4 de abril a las 20:00 horas y agrupa la XXI Feria de Pescadores Artesanales del 1 al 4 de abril en el Playón Deportivo Costero .

organiza el en el el a las y agrupa la del en el . Trelew monta la Feria de Semana Santa en la Plaza Independencia del 1 al 4 de abril .

monta la en la del . Camarones concentra la 43° Fiesta Nacional del Salmón del 3 al 5 de abril.

Región Meseta:

Gualjaina activa el Vía Crucis en el Área Natural Protegida Piedra Parada el viernes 3 de abril a las 14:30 horas . La Bodega Cielos de Gualjaina abre sus puertas al público el mismo viernes a las 17:00 horas .

activa el en el el a las . La abre sus puertas al público el mismo viernes a las . Sarmiento convoca a la caminata “Malvinas nos une” en el Monumento a los caídos el viernes 3 a las 14:00 horas.

Región Cordillera:

Epuyén agrupa el 32° Encuentro de Artesanos entre el 3 y 4 de abril en el Parque Municipal Puerto Bonito .

agrupa el entre el en el . Lago Puelo celebra el Festival del Alfajor el 3 y 4 de abril y festeja su aniversario el jueves 2 , ambos eventos en la Plaza Central .

celebra el el y festeja su aniversario el , ambos eventos en la . El Hoyo inicia su cronograma con la Vigilia de Malvinas el 1 de abril a las 21:30 horas . La comuna suma el Concurso Comarcal de Rosca de Pascuas el 3 y 4 de abril de 14 a 17 horas y la Feria de Semana Santa el 2 y 3 de abril de 14 a 19 horas en la Plaza Antiguos Pobladores .

inicia su cronograma con la el a las . La comuna suma el el de y la el de en la . Trevelin instala la Expo Feria de Semana Santa del 2 al 5 de abril en el Polideportivo Municipal y agenda una cata de Saffron Golden Gin y Dama Juanita para el 4 de abril.

Respecto a la operatividad de los atractivos arancelados, el tren La Trochita despacha formaciones desde las estaciones de Esquel y El Maitén el sábado 4 de abril. Los pasajes se comercializan a través de la plataforma web oficial de la administradora ferroviaria.

Finalmente, el Laberinto Patagonia de la localidad de El Hoyo concluye su temporada operativa el lunes 6 de abril. El predio comercial concreta el domingo de Pascuas su última actividad promocional en conjunto con la Heladería Jauja. (Agencia OPI Chubut)