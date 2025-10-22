Caputo niega cambios pese a intervención del BCRA y EEUU

- Publicidad -

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró este miércoles que no habrá modificaciones al esquema cambiario pasadas las elecciones del 26 de octubre. La afirmación del funcionario se produce después de una jornada en la que el Banco Central debió vender U$S 45,5 millones para sostener la cotización, intervención que se sumó a una venta previa de entre U$S 300 y U$S 400 millones por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

El funcionario utilizó su cuenta de X para responder a un posteo que afirmaba que se producirían modificaciones al esquema por haber sido vulnerado el techo de la banda cambiaria. “No va a haber ningún cambio al esquema actual”, afirmó Caputo.

En la rueda del martes, el Banco Central debió intervenir cuando la cotización alcanzó el tope de la franja de fluctuación establecida en $ 1.491,5. La venta de U$S 45,5 millones, según información oficial del Banco Central, se produjo después de que el Tesoro de los Estados Unidos vendiera entre U$S 300 y U$S 400 millones por debajo de ese precio, en un intento de contención que, según el texto fuente, también fue perforado.

- Publicidad -

Mientras el Gobierno espera que se restablezca cierta estabilidad en el mercado de cambios pasadas las elecciones del domingo, el dólar oficial abrió este miércoles en $1.515, mismo precio del cierre de ayer. Por su parte, el mayorista operaba en$ 1.490, ubicándose por debajo del techo de la banda de $ 1.491,5. (Agencia OPI Santa Cruz)