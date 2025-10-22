Gerardo Werthein presentó su renuncia a Javier Milei

- Publicidad -

El canciller Gerardo Werthein presentó hoy su renuncia al presidente Javier Milei, según confirmaciones obtenidas de “diversas fuentes oficiales“. La continuidad de Werthein ya había sido puesta en tela de juicio durante el fin de semana pasado, una incertidumbre que provenía no solo desde dentro del Gobierno, sino también desde su propio entorno.

El desgaste del funcionario se aceleró luego de las “desprolijidades” registradas en la reunión mantenida entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Este evento fue un factor determinante en el deterioro de la posición del diplomático.

Otro elemento que influyó en la decisión fue el “malestar e incomodidad” que generaron en Werthein los trascendidos sobre el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el Gabinete. Tras el encuentro entre Milei y Trump, el espacio Las Fuerzas del Cielo, que se encolumna detrás de Caputo, criticó en duros términos al ahora ex canciller.

Gerardo Werthein había desembarcado en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año. Asumió el cargo en reemplazo de la experta en finanzas Diana Mondino, quien previamente había dejado el Palacio San Martín “en malos términos con la cúpula libertaria“. (Agencia OPI Santa Cruz)