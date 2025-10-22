Montevideo suma 50 buses eléctricos BYD a su flota de transporte

- Publicidad -

La ciudad de Montevideo incorporó cincuenta nuevos autobuses eléctricos de la marca china BYD al sistema de transporte público capitalino. La confirmación fue realizada por el intendente de la capital uruguaya, Mario Bergara, quien señaló que la firma asiática es un referente mundial en la industria de energía alternativa. Con esta nueva partida de unidades, presentadas por la empresa privada de transporte Cutcsa, el número total de autobuses eléctricos que circulan en la capital asciende a 177 vehículos, dentro de una flota total de 1.547 unidades.

El intendente Bergara expuso que esta incorporación representa “dar un paso más” hacia un sistema de transporte “más sustentable, más amigable con el ambiente, más confortable, más accesible y más moderno”. Asimismo, el jefe departamental enfatizó que la adquisición realizada por Cutcsa es “consistente” con la estrategia planteada desde el Gobierno departamental, y aseguró que es una línea de acción que la Intendencia de Montevideo “va a seguir apoyando”.

La operación de compra se concretó en el marco del fondo de financiamiento para el transporte público que la Intendencia de Montevideo habilitó en febrero de 2024. Este mecanismo funciona bajo la modalidad de un fideicomiso que es administrado directamente por el Gobierno capitalino. Según el esquema, son las empresas de transporte, como Cutcsa, las que asumen la deuda para la compra de los autobuses, los cuales deben cumplir con los estándares definidos por el gobierno departamental.

Los vehículos adquiridos son de cero emisión de contaminantes y cuentan con piso bajo para facilitar el acceso. Además de generar poco ruido, disponen de conexión a red inalámbrica, puertos para conectar dispositivos y pantallas internas destinadas a anunciar las paradas. Las estimaciones oficiales indican que las nuevas unidades están equipadas con baterías cuya capacidad de almacenamiento alcanza los 385 kilovatios (kW), lo que asegura una autonomía de recorrido aproximada de 300 kilómetros.

La transición hacia esta tecnología permite un ahorro estimado de 31.000 litros de gasoil o diésel al año por cada autobús eléctrico puesto en funcionamiento. En términos de impacto ambiental, esta sustitución de combustible reduce las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 85 toneladas anuales por cada unidad eléctrica incorporada a la flota. (Agencia OPI Santa Cruz)