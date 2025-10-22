Petro vincula a Trump con un plan golpista en Colombia

- Publicidad -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su par de los Estados Unidos, Donald Trump, “solo oye las calumnias de los nazis de Miami ligados al narcotráfico”, según informó la prensa de Rusia. Las declaraciones del mandatario colombiano escalan la tensión al vincular directamente a asesores de la Casa Blanca con intereses económicos y actividades criminales que, según él, buscan desestabilizar su gobierno.

Según Petro, a Trump le llegan mensajes del senador Bernie Moreno, a quien describió como alguien “interesado en otro tipo de negocios que solo le garantizan en Colombia” los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. “Por eso quiere sacarnos de aquí rápido, para que los negocios de él y de sus hermanos se puedan hacer en Colombia y Trump no se ha dado cuenta de ese engaño, de esa estafa”, sostuvo Petro, según un informe del sitio Actualidad RT.

El presidente colombiano denunció además la existencia de un “nuevo cártel en Bogotá”, configurado por políticos bogotanos y cundinamarqueses, que operaría como una federación y buscaría ejecutar un plan golpista en su contra. Petro reveló que esta organización votó para decidir sobre su asesinato y “se compraron un misil SAM-16, que buscaban disparar contra el avión presidencial”. El mandatario fue más allá al sostener que “este cártel se ligó y creo que Estados Unidos tiene que ver con eso”.

En este contexto, Petro alertó sobre una posible masacre en América Latina, atribuyéndola a las estrategias de Washington contra las naciones de la región. Finalmente, convocó al pueblo colombiano a movilizarse el próximo viernes en defensa de la soberanía del país. “Por eso el viernes los invito a las 4:00 a acompañarme, porque es en compañía que uno se defiende de un monstruo como Trump”, definió el presidente. (Agencia OPI Santa Cruz)