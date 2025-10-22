Puerto Madryn: Nuevo escáner y central de monitoreo en Muelle Storni

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres inauguró en Puerto Madryn la nueva infraestructura de control en el Muelle Almirante Storni, una obra que demandó una inversión provincial de 5 mil millones de pesos. El proyecto incluye un nuevo escáner de contenedores, una Central de Monitoreo y la ampliación del Control de Acceso, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y el contrabando.

Durante el acto, el propio Torres expresó que la obra “se debería haber realizado hace diez años”. El mandatario subrayó que la falta de esta tecnología impedía auditar la trazabilidad completa de lo que entraba y salía de la terminal. Esta nueva capacidad, según el gobernador, permitirá jerarquizar el puerto a nivel regional y garantizar la seguridad.

La inversión provincial de 5 mil millones de pesos, financiada con recursos propios y apalancamiento financiero por parte del puerto según Torres, se destinó a un escáner de doble vista con capacidad para 100 contenedores diarios, la modernización de accesos, la Central de Monitoreo y la reactivación de una segunda balanza fiscal. El escáner fue adquirido mediante una licitación pública internacional del sistema VUCE, mientras que la obra civil de remodelación se adjudicó por Concurso Privado de Precios.

- Publicidad -

En la inauguración, realizada este miércoles por la mañana, Torres estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional Ana Clara Romero, el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Joaquín Aristarain, y el intendente local, Gustavo Sastre. Sastre, por su parte, sostuvo que la obra permitirá “seguir potenciando” la calidad del puerto y brindar mayor seguridad a los trabajadores.

Torres vinculó esta inversión en seguridad con una “agenda de competitividad” provincial y de desarrollo. Mencionó que las navieras buscan rutas con estas características de trazabilidad y que la obra beneficiará a las industrias. El gobernador también conectó el puerto con el desarrollo de una Zona Franca y la futura radicación de empresas de logística y de trabajo intensivo. (Agencia OPI Chubut)