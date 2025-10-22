Vialidad Luciani exige ir por los bienes de la ex presidenta

- Publicidad -

El fiscal federal de la causa Vialidad, Diego Luciani, sostuvo hoy que “hay que ir por lo bienes” de la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión, y advirtió que esa es la “pelea” que está dando actualmente. Durante una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en un hotel porteño, el funcionario judicial remarcó que el decomiso dispuesto tras el juicio “está firme pero no se ejecuta”.

“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron”, sostuvo Luciani. Y agregó: “Esa es la pelea que estamos dando, con distintas presentaciones que hemos hecho. Y esperamos que el tribunal haga lugar a lo que estamos pidiendo, que es simplemente cumplir con una sentencia firme”.

Días atrás, Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados. Esto ocurrió tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $684.990.350.139,86, equivalentes a unos 500 millones de dólares.

El fiscal recordó su acusación en el juicio, afirmando: “Demostramos que los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández (…) instauraron en la provincia de Santa Cruz un auténtico sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”. Para ilustrar “lo obsceno del desvío“, detalló que Lázaro Báez, “que no tenía bienes registrables” en 2003, adquirió en 12 años “más de 420.000 hectáreas“, lo que comparó con “20 ciudades de Buenos Aires“, además de “más de 400 inmuebles“, “más de 900 bienes muebles” y “55 millones de dólares fugados al exterior“.

Luciani lamentó que la corrupción “atenta contra los derechos humanos” y “es un atentado contra la democracia” según el artículo 36 de la Constitución Nacional. Advirtió que “durante el gobierno anterior” de Alberto Fernández, los fiscales y jueces fueron “sometidos a todo tipo de operaciones y presiones impensadas en democracia“. Sostuvo que “hubo acciones concretas para lograr la impunidad” y “no dudaron en atacar a fiscales y jueces honestos“.

En esa línea, recalcó que padecieron “intromisiones increíbles en democracia por parte del presidente Fernández, por parte de sus ministros, por parte de otros funcionarios que hoy ocupan cargos todavía”. Calificó como “la más grave” la ocasión en que “el mismo presidente Alberto Fernández, dos días después de mi alegato (…) dijo ‘Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide’”. Luciani añadió: “Una aclaración: la hipótesis investigativa es que a Nisman lo mataron”. Sobre Cristina Kirchner, dijo que “lo importante es que hoy la pena se está cumpliendo” en referencia a la prisión domiciliaria que lleva a cabo en su departamento del barrio porteño de Constitución. (Agencia OPI Santa Cruz)