Despidos de 25 mineros de Cerro Negro, dan por tierra el relato del 70/30 y del 90/10 del gobierno provincial. Hay conciliación obligatoria pero la verdad, no aflora

Oscar Romillo, Director Regional Sur, en representación del Sindicato ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina), elevó una nota al Ministerio de Trabajo solicitando su intervención ante una situación que consideran “de grave vulneración de derechos laborales que afecta a trabajadores del Proyecto Cerro Negro, operado por la empresa Oroplata S.A. (Newmont), en la provincia de Santa Cruz”.

Luego resume la realidad por la que atraviesan los trabajadores mineros de Cerro negro ante una reestructuración de personal iniciada, tal la aclaración de la comunicación de ASIJEMIN “de manera unilateral y sin negociación previa con el ente sindical” y resalta el texto que la empresa Newmont procedió a despedís sin justificación a 25 trabajadores.

“Dicha medida no solo implica la eliminación de puestos de trabajo, sino también la sobrecarga laboral del personal que permanece en funciones, a quienes se les exige asumir tareas que anteriormente realizaban dos personas, junto con la modificación unilateral del régimen de roster” resalta el documento sindical.

Agrega que los despidos despidos se están ejecutando de manera inmediata, haciendo descender a las personas del yacimiento de forma compulsiva, bajo escolta del personal de seguridad y sin permitirles un proceso adecuado de comunicación o defensa. “Este accionar genera una situación de humillación, presión psicológica y trato denigrante, como si se tratara de trabajadores responsables de alguna falta o irregularidad, lo cual resulta absolutamente inaceptable e incompatible con los principios del derecho laboral argentino”.

Un detalles muy importante que destaca la comunicación gremial señala “La empresa ha notificado individualmente estas decisiones amparándose en los artículos 241 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), imponiendo además cláusulas de confidencialidad y presionando a los trabajadores para aceptar o rechazar las propuestas en plazos mínimos, sin permitirles consultar con su representación sindical ni recibir asesoramiento externo”.

ASIJEMIN pidió la Intervención inmediata del Ministerio a una audiencia de conciliación entre la empresa Oroplata S.A. (Newmont) y esta organización sindical; revisión y reincorporación del personal desvinculado en el marco de este proceso; suspensión inmediata de toda modificación unilateral de las condiciones laborales y del régimen vigente y finalmente una Investigación de posibles prácticas antisindicales, coercitivas y de hostigamiento, derivadas de las presiones ejercidas, la confidencialidad impuesta y los procedimientos humillantes aplicados durante los despidos.

Hasta el momento, indica el gremio, se ha identificado afectación directa en los siguientes trabajadores:

De Perito Moreno: Abboud, Soledad, Vera, Paola, Curinao, Maximiliano y Amado, Franco. De Caleta Olivia Paredes, Grover y Beninca, Guillermo Alejandro

¿Ahora si y antes no?

El Ministerio de Trabajo de la provincia ordenó la conciliación obligatoria a Newmont, por lo cual ordena retrotraer la situación hasta antes de tomar la medida por parte de la minera.

ASIJEMIN recién ahora “descubre” el accionar permanente y sistemático de las mineras en Santa Cruz, que históricamente han tomado más del 85% de personal foráneo y los despidos siempre operaron con el conocimiento y la anuencia de AOMA y el silencio de ASIJEMIN.

Fíjese el lector que el gremio evita dar el listado completo de los 25 despedidos y menciona solo a cinco de ellos.

“Casualmente” o no tanto, los cinco trabajadores tienen fijados sus domicilios en Perito Moreno y de Caleta Olivia, pero ocultan los datos de los otros 20, que de acuerdo a las fuentes, serían todos foráneos, lo cual deja en claro la falacia del discurso oficial sobre el incumplimiento de facto del 70/30 y más aún la imposibilidad de aplicar el 90/10.

Desde hace muchos años en OPI venimos advirtiendo esta problemática social/laboral, pero la mancomunión del gobierno con las empresas y los sindicatos, siempre lo ocultó. Es más, muchos de los que dicen ser “de Santa Cruz” y tiene domicilio en Perto Moreno, Los Antíguos y Caleta Olivia, son de otras provincia, pero fijan domicilio en Santa Cruz, por los beneficios que logran.

Uno de los argumentos que hace unos años nos confió un ex Gerente de Huevos Verdes (Perito Moreno), es que contratando personal foráneo (no radicado en Santa Cruz) la empresa se asegura tener 15 días al trabajador dedicado y cuando termina su turno, les pagan los pasajes a sus destinos fuera de Santa Cruz e inclusive países limítrofes, para que no se queden deambulando en los pueblos m cercanos. Esto les asegura a las empresas que ante problemas laborales, no se puedan juntar para hacer piquetes, reclamos y manifestaciones, como es normal en estos casos. (Agencia OPI Santa Cruz)