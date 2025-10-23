Después de meses de paro, los municipales de Río Turbio arreglaron salarios

- Publicidad -

Luego de un acuerdo entre el Ejecutivo municipal del Río Turbio y el SOEM, sindicato de empleados municipales, el gremio decidió anunciar el levantamiento del paro que afecta al municipio desde hace tres meses.

El monto del aumento total es un 21% repartido en un 9% a pagar la semana que viene, 8% correspondiente a cobre y 4% ppor adicional en noviembre/25.

El SOEM logró que el Ejecutivo accediera a la nómina de trabajadores municipales solicitud que habían cursado en reiteradas ocasiones al Intendente. En principio el acuerdo habría destrabado el conflicto más duro de los últimos años. No obstante faltan una serie de ítems y cuestiones que ambos van a analizar en próximas paritarias. (Agencia OPI Santa Cruz)