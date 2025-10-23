EEUU cuadruplica la cuota de carne argentina a más de 80.000 toneladas

- Publicidad -

Estados Unidos cuadruplicó la cuota de importación de carne vacuna argentina, elevándose desde 20.000 toneladas a poco más de 80.000 toneladas, según reveló un documento oficial. La decisión se produce tras el anticipo del presidente estadounidense Donald Trump de comprar más carne argentina, en una estrategia destinada a bajar los precios internos en EEUU, los cuales se dispararon en el actual calendario debido a la escasez de ganado que padece ese país.

Ante este escenario de costos trasladados a los consumidores, la administración Trump implementó un plan de incentivo ganadero para aumentar la producción local de carne vacuna, y en paralelo concretó la elevación del cupo para las importaciones desde Argentina. Entre las medidas dispuestas por el Departamento de Agricultura norteamericano (USDA) para los productores locales, se incluyen facilitar el pastoreo de ganado en tierras federales, aumentar los subsidios al seguro y reducir los costos para los pequeños procesadores.

Sin embargo, la directiva que más repercusión generó entre los productores estadounidenses fue la ampliación del cupo para el mercado argentino, desatando una multiplicación de cuestionamientos. Esto motivó la intervención de la secretaria agrícola, Brooke Rollins, quien buscó moderar el impacto de un mayor ingreso de carne argentina a Estados Unidos en una entrevista con CNBC.

Rollins contextualizó las cifras, explicando que los estadounidenses consumen cerca de 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, de las cuales 10 millones son de producción local. Sobre la participación argentina en el marco de un acuerdo de mayor intercambio comercial, expresó: “vamos a tener más información en los próximos días, pero como parte de esas doce millones de toneladas métricas, no será mucho lo que compremos”.

Adicionalmente, la funcionaria condicionó la apertura a garantías sanitarias, al señalar que “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y el Departamento de Agricultura tiene que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”.

Esta declaración sobre la situación sanitaria recibió una respuesta directa desde Argentina. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó que la funcionaria “está mal informada”. Pino aseguró que hace más de 20 años que la Argentina no padece problemas con la aftosa. (Agencia OPI Santa Cruz)