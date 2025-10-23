Judiciales fueguinos realizarán paro de 48 horas por salarios

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN – seccional Tierra del Fuego) realizará un paro de 48 horas el próximo jueves y viernes.

La medida de fuerza se realizará bajo el lema “Frente a la indecencia y a la burla, dignidad y lucha” dado que los trabajadores judiciales consideran que existe una “grave desigualdad salarial generada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la falta de respeto hacia los trabajadores”.

“Denunciamos la doble vara del STJ; mientras la mayoría del personal recibió un aumento del 2.5%, que es irrisorio e insuficiente, el propio STJ entre gallos y medianoche firmó la Acordada 236/2025, que otorga aumentos del 10 y 20% a los altos cargos de la Administración”, indicaron en un documento.

Allí señalaron que los integrantes del máximo tribunal definieron las escalas salariales en base a criterios “injustos, inequitativos y discriminatorios”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)