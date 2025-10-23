Lorenzetti y Rosatti serán los jueces de feria en enero 2026

- Publicidad -

La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a los ministros Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti como jueces de feria para el receso judicial correspondiente a enero de 2026. La medida fue formalizada este jueves a través de la Acordada 32/2025, la cual fue publicada en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto en la resolución, el tribunal estableció un cronograma dividido para los ministros. Ricardo Lorenzetti ejercerá sus funciones durante la primera quincena, del 1° al 16 de enero. Por su parte, Horacio Rosatti lo sucederá en el cargo del 17 al 31 de ese mismo mes.

El esquema de funcionamiento también definió a los secretarios de feria que asistirán a los jueces. Alejandro Daniel Rodríguez estará a cargo del 1 al 9 de enero, Damián Ignacio Font del 10 al 18, y Sergio Miguel Napoli del 19 al 31. El personal que cumpla tareas durante el receso deberá acreditarlo mediante una certificación emitida por los secretarios designados.



La acordada establece que el horario de atención al público durante la feria judicial será de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 13:30. La resolución lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, además del secretario general de administración, Luis Sebastián Clérici, y ordena su publicación en el Boletín Oficial y en la página web del máximo tribunal. (Agencia OPI Santa Cruz)