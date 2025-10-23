Melella denuncia un ajuste inhumano contra la industria

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Gobernador Gustavo Melella, anunció una ofensiva judicial y política contra la administración de Javier Milei, confirmando que la provincia acompañará el recurso de amparo que presentarán empresas textiles locales, como Sueño Fueguino S.A. y BARPLA S.A., tras ser excluidas por decreto del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640. Melella acusó al Gobierno nacional de ejecutar un “ajuste inhumano” con el objetivo deliberado de “destruir la industria” y “empobrecer a la población“, marcando el punto más álgido de la tensión entre el modelo fueguino y las políticas de shock de la Casa Rosada.

El mandatario provincial centró sus críticas en la incompatibilidad del programa económico nacional con la supervivencia del ecosistema productivo de la isla, que depende estructuralmente del régimen promocional. “El Gobierno de Milei no defiende la industria nacional”, afirmó Melella, quien denunció una estrategia combinada de recesión y apertura comercial. “Si al problema del consumo le abrís la importación, terminás matando la industria”, sentenció, cuestionando la viabilidad de la producción local en un contexto de pobreza creciente: “¿A quién le vamos a vender nuestros productos si la persona se debate entre comer o no comer?”.

La avanzada judicial que prepara el sector privado, y que contará con el respaldo formal del gobierno fueguino, busca frenar los decretos que afectan directamente al rubro textil. Para Melella, esta acción representa la defensa de uno de los pilares de la soberanía económica en la región. “No vamos a permitir que se debilite una de las pocas políticas federales activas que tiene la Argentina, que además ha demostrado su capacidad de generar empleo formal y valor agregado en el extremo sur del país”, declaró el Gobernador.

En su análisis, Melella vinculó la exclusión de las textiles del régimen con un ahogo financiero generalizado hacia las provincias, describiendo un escenario de abandono por parte del poder central. “No les interesa el interior, el país“, acusó, detallando el corte de transferencias discrecionales: “No nos dan Aportes del Tesoro Nacional, programas, nada de nada“. El Gobernador advirtió que el impacto no se limita a un solo sector, sino que amenaza la estructura económica completa, incluyendo la industria tecnológica, la construcción y el turismo.

Finalmente, el mandatario fueguino enmarcó la disputa en un plano político electoral, identificando la necesidad de una respuesta organizada ante el avance del ajuste. “Si no hay un cambio de rumbo“, alertó Melella sobre la combinación de caída del consumo, apertura de importaciones y baja de aranceles. (Agencia OPI Tierra del Fuego)