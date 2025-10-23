Reunión con JP Morgan en medio de dudas por el programa económico

- Publicidad -

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá mañana con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, en el Palacio de Hacienda, según confirmaron fuentes oficiales. El encuentro se produce en el marco de una negociación con un grupo de bancos internacionales para obtener un préstamo que le permita a la Argentina cumplir con sus obligaciones de deuda. El Gobierno argentino busca despejar las dudas de los inversores sobre los pagos de US$4.000 millones a bonistas privados en enero y US$4.500 millones en junio.

Esta negociación ya había sido anticipada por el secretario de Tesoro, Scott Bessent, quien sostiene el apoyo al gobierno de Javier Milei mediante la venta de dólares en el mercado de cambios. En la jornada de ayer, en medio de la tensión financiera preelectoral, el Tesoro americano entregó US$ 500 millones. Sin embargo, los bancos solo han actuado como agentes de intermediación de esas operaciones y, al momento, no hay indicios de que hayan ofrecido sus propios dólares para frenar la corrida.

Las negociaciones actuales buscan cerrar algún tipo de operación que, junto al swap ya anunciado por Bessent, asegure los pagos y despeje completamente el riesgo de default. Pese a todos estos movimientos, los inversores le siguen rehuyendo a los activos argentinos y los bonos continúan en baja.

- Publicidad -

La raíz de esta incertidumbre es la continuidad del programa económico, el cual determinará el precio del dólar y, consecuentemente, la evolución de la inflación y de la actividad económica. Por esta razón, aunque se garanticen los pagos de esos títulos, la confianza no se restablecerá hasta tanto no se conozca el rumbo.

El oficialismo apuesta, y así lo hace saber en cada encuentro con funcionarios e inversores locales y externos, que pasadas las elecciones se reencauzará el mercado cambiario y monetario. No obstante, los agentes económicos y políticos también saben que un resultado adverso para el gobierno de Javier Milei puede complicar la gobernabilidad y detonar su programa.

Dimon arribó a Buenos Aires ayer para participar de una cumbre organizada por JP Morgan, entidad que contará con la presencia de personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair y la ex secretaria de gobierno de los Estados Unidos, Condolezza Rice, socia del banco. (Agencia OPI Santa Cruz)