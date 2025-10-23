Tener cuenta el domingo: el gobierno gasta más de 100 millones en el cierre de campaña de Daniel Álvarez y funcionarios y diputados dejaron sus obligaciones por el acto

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando hablamos de lo falaces que son los políticos en general, nos referimos a lo que acaba de ocurrir en Río Gallego, donde el gobernador Claudio Vidal ordenó cerrar el acto de campaña de su candidatos, Daniel Álvarez, hoy día 23 de octubre a las 19:00hs, en la localidad de Pico Truncado (a 700 kms de la capital provincial).

Vidal en campaña y también lo hacía el Vicegobernador Fabián Leguizamón, criticaban a la acción de chantaje que llevaba adelante la ex gobernadora Alicia Kirchner, toda vez que para los actos políticos los empleados públicos eran cargados en micros, se les daba el día libre y pasaban lista de las asistencia y por una módica suma o bien un sándwich y una gaseosa, eran obligados a asistir a sus actos pagos, para generar volumen; obviamente todo con fondos públicos y plata de los santaruceños.

Lejos quedaron aquella críticas. Hoy, tanto Vidal como Leguizamón hacen exactamente lo mismo. Le han quitado fondos al erario públicos, las fuentes del gobierno hablan de una cifra que supera holgadamente los 100 millones de pesos, para movilizar gente al acto en Pico Truncado, con la salida a partir de las 09:00hs de hoy de al menos 16 micros de varias empresas entre ella Sportman, Taqsa y otras menores. Sin embargo, la movida no termina ahí. Se han organizado contingentes desde la cuenca carbonífera con gente de ATE/YCRT en micros, minibús, camionetas oficiales (provinciales y de YCRT) y autos particulares, al igual que desde Caleta Olivia donde el intendente Carrizo, desplegó una logística importante obligando a todos los funcionarios municipales a desplazarse a Pico Truncado, tal como sucede con otras localidades de la zona norte.

Todos fondos públicos

La ex Ministra de Desarrollo Social Jazmín Macchiavelli esta mañana estaba al pie de la escalinata en los micros tomando lista de quienes asistían al acto en Truncado. Esta práctica de control de asistencia, fue típica del kirchnerismo durante los gobiernos que tuvo a su cargo y muy criticada por Vidal y Leguizamón.

La obligación de asistir es para trabajadores, Directores, jefes, Subsecretarios, Secretarios y todos aquellos que tengan una responsabilidad ejecutiva en el actual gobierno “Algunos vamos por nuestros propios medios porque nos pagan el combustible, pero allá (en Pico Truncado) te tienen que ver porque si no te ven tenés kilombo al otro día”, le confió un Director del área de salud a este medio que resumió la orden “hay que hacer un cierre a todo culo; no podemos dejar de ir porque empieza el macartismo del SER y para eso son especialistas” señaló.

Solo en movilidad y teniendo en cuenta solo 16 micros de Río Gallegos, pero son muchos más, obviamente; cada unidad cobra 5 millones de pesos el viaje (ida y vuelta). Es decir, que solo en micros el gobierno se han gastado aproximadamente a 80 millones de pesos.

“Los Ministros y funcionarios de segunda línea fueron la mayoría en vehículos oficiales con todos los gastos pagos”, confió nuestra fuente.

El colmo del gobierno que le hace caer la careta

Como todos sabemos el gobierno está empujado por una necesidad de parecer “reformador” de la justicia provincial, lo cual, como ya dijimos, se resume solo en sacar a los kirchneristas para poner a los vidalistas.

En tren de esa medida demagógica anunciado como “un gran cambio en la justicia provincial”, mediante el pago de espacios millonario en canales y diario nacionales, hace días que el gobernador Claudio Vidal anunció “un paso histórico” (según él), como es “la restitución al cargo al ex procurador Sosa”.

Tener cuenta el domingo: el gobierno gasta más de 100 millones en el cierre de campaña de Daniel Álvarez y funcionarios y diputados dejaron sus obligaciones por el acto

Nosotros dijimos hace un tiempo que el uso del abogado Sosa para los fines políticos era solo una puesta en escena, utilizando un ícono contra la corrupción política K (fue desplazado cuando quiso investigar los Fondos de Santa Cruz), para enarbolar una bandera sin asta. Y así fue. Hoy quedó vergonzosamente demostrado que todo era una mentira, una puesta en escena y duele que el propio Sosa se preste para semejante mentira.

Para hoy jueves los diputados provinciales debían sesionar para tratar “la reincorporación de Sosa”, lo cual, debido a los sensible del tema, daba la sensación que iba a ser un trámite. Los diarios afines y voceros de Vidal indicaban “El proyecto de Ley para la modificación de ciertos artículos de la Ley N° 1600 “Orgánica del Poder Judicial” y la reincorporación del Dr. Eduardo Emilio Sosa como Procurador General de la provincia de Santa Cruz, impulsado por el gobernador Claudio Vidal, será tratado mañana (por hoy jueves 23) por los legisladores en el recinto parlamentario donde sería inminente su aprobación”.

Sosa no era tan importante como la campaña

Como hoy se produce el cierre de campaña de Daniel Álvarez, los 15 legisladores oficialistas dejaron la sesión sin quorum y la Cámara de Diputado quedó virtualmente “cerrada” por la deserción de los diputados del SER, que se fueron corriendo a aplaudir y sonreír ante Daniel Álvarez y Claudio Vidal en Pico Truncado.

Esto le pone una lápida al discurso enfervorizado del gobierno, cuando difunde a los cuatro vientos que lo que le importa la justicia.

Lo bueno de esto es que desde este espacio periodístico lo venimos anunciando con suficiente tiempo. Nada es como dice el gobierno provincial, son una copia exacta del kirchenrismo más extremo y en algunos temas, hasta peores.

Es de esperar que el día domingo el votante de la provincia no olvide estas cosas y lea y mire la cara de los candidatos: un cura procesado del FPV, denunciado por delitos graves; otro de LLA, un ignoto y corrupto funcionario del gobierno nacional que “representa” a Milei en Santa Cruz y un Jefe de Gabinete del actual gobierno provincial que no goza de ningún mérito más que ser un funcionario mediocre leal al gobernador que le dio trabajo y es parte de un gobierno que le ha mentido a la gente, usa fondos públicos para su campaña y hoy, maniobra de la misma manera (o peor) que como lo hacía Alicia Kirchner, de la cual Vidal y Leguizamón se horrorizaban. (Agencia OPI Santa Cruz)