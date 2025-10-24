A 12 días sin encontrar a la pareja desaparecida desvanecen las esperanzas lógicas

- Publicidad -

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – La desaparición y búsqueda durante 12 días de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut, deja una desalentadora esperanza de que ambos fueron atacados y desaparecidos en algún lugar de la inhóspita zona la zona Este de la provincia y el tiempo reduce considerablemente, siquiera, la posibilidad de encontrar a ambos en la dura geografía patagónica.

Se han movilizado todas las fuerzas de rescate posibles. Han incursionado. Por tierra, por aire y con toda la tecnología disponible más perros, drones y personal que “peinó” el terreno de arriba abajo, incluyendo sectores con terrenos muy inestables, inundados, pantanos cenagosos elevaciones y todo tipo de orografía del lugar. Nada aportó una mínima pista de la pareja.

La aparición de un testigo que dice haber visto a dos personas manejando la camioneta, saliendo del basural, indica que ambos pueden haber sido asaltados de forma violenta, agredidos y desechados en algún lugar donde se dificulta el hallazgo, lo cual daría a entender que los atacantes conocen exactamente el lugar.

La camioneta encajada en un paraje solitario entre el fango y la greda, algunos lo consideran una “maniobra distractiva” de los autores y otros creen que quienes la conducían no estaban al tanto de las características del terreno.

Como sea, la teoría más firme a 11 días del suceso, es que tanto el hombre como la mujer han sido descartados en algún lugar, por parte de quienes lo atacaron con fines de robo o bien, por motivos que hasta el momento se desconocen. (Agencia OPI Chubut)