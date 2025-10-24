- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz realizó este jueves una marcha provincial y actividades frente a la sede del Consejo Provincial de Educación en Río Gallegos en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a posibles recortes de puestos de trabajo durante el ciclo lectivo 2026.

El secretario general de ADOSAC, César Alegre sostuvo que “hay compañeros de las 14 filiales a pedir un verdadero diálogo, porque la presidenta del Consejo de Educación ha faltado a la verdad”.

El dirigente recordó que en el último encuentro de paritaria laboral, la autoridad educativa “no ofreció soluciones, no hay voluntad de llegar a acuerdos”.

Desde ADOSAC insisten en la reapertura de la paritaria salarial con cláusula gatillo y desde el gobierno que conduce Claudio Vidal reiteraron que se cerró un acuerdo hasta enero de 2026.

ADOSAC se manifestó frente al Consejo de Educación con reclamos salariales y laborales – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El gremio docente reiteró el pedido de devolución de los descuentos por medidas de fuerza recordando que hay docentes que “no percibieron la devolución correspondiente”. (Agencia OPI Santa Cruz)