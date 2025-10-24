Alimentos suben 3% en octubre y aceleran antes de la elección

- Publicidad -
Los precios de los alimentos registraron un alza acumulada del 3% durante octubre, lo que representa una aceleración en comparación con los meses anteriores. Un informe de la consultora LCG reveló que solo en la semana del 16 al 22 de este mes, los productos de primera necesidad experimentaron una suba del 1%.
Según el análisis de LCG, el avance promedio de las últimas cuatro semanas también alcanzó el 3%. Los principales aumentos que impulsaron este indicador se registraron en lácteos y huevos (3,7%) y en bebidas e infusiones (3,2%).
Otros rubros también mostraron incrementos, como las frutas (1,4%), los panificados (0,8%) y las carnes (0,3%). En sentido contrario, jugaron a favor las bajas detectadas en azúcar (2,3%), verduras (2,1%) y aceites (0,5%), que moderaron el indicador semanal.
La publicación de este dato resulta sensible dado que el gobierno llega al período electoral con el precio de los alimentos impactando directamente en el bolsillo de las familias.
Adicionalmente, el incremento observado en los alimentos cuestiona las teorías que sostienen que el pass-through por la suba del dólar es acotado. El informe de LCG también apuntala la impresión de que existe una suba de precios reprimida, contenida por la pérdida de poder adquisitivo. (Agencia OPI Santa Cruz)
