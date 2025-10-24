Falleció el joven baleado en Caleta Olivia y la policía busca a un prófugo

- Publicidad -

Nahuel Marcial de 18 años falleció el miércoles a la noche, tres días después de haber recibido un disparo en la cabeza en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia.

El joven estaba en terapia intensiva y en las últimas horas el Hospital Zonal había informado que su cuadro era irreversible dado que tenía muerte cerebral, producto de la grave lesión que le produjo el disparo recibido.

Familiares y amigos piden justicia por el homicidio y la policía de Santa Cruz informó que están en la búsqueda de un joven quien está sindicado como el responsable de haber efectuado el disparo el domingo por la noche.

Hasta el momento se encuentra detenido Tomás Pratt de 18 años, quien declaró ante la justicia provincial y sería quien condujo el vehículo Volskwagen Gol desde donde se efectuó el disparo contra Marcial, quien se trasladaba en una moto junto a otro joven.

Marcial tenía un cuadro de salud de alta mortalidad y la lesión causada por el proyectil implicaba un serio riesgo de vida.

La justicia provincial está investigando las redes sociales de los implicados y los testimonios de allegados y testigos del violento hecho que se produjo el fin de semana. (Agencia OPI Santa Cruz)