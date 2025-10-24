Gobierno aprueba préstamo BID de USD 500 millones para PAMI

- Publicidad -

El Gobierno nacional autorizó la toma de un préstamo por hasta USD 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI). La medida fue oficializada hoy mediante el Decreto 764/2025 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El objetivo establecido para el programa es “mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de los afiliados del PAMI“. Según el texto del decreto, esto se logrará mediante la “modernización de su estructura y la optimización de los servicios que presta“. La norma autoriza al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a suscribir el contrato de préstamo BID N° AR-L1411 y toda la documentación vinculada al mismo.

El decreto designa al INSSJP como el organismo ejecutor del programa. De esta manera, el PAMI queda facultado para realizar “todas las operaciones y contrataciones necesarias” que requiera la implementación del crédito internacional.

- Publicidad -

La decisión de tomar el préstamo fue respaldada por evaluaciones técnicas. El Banco Central evaluó que el impacto de la operación en la balanza de pagos será “limitado y consistente” con la dinámica prevista para las operaciones externas. Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público consideró que el costo financiero del préstamo “es inferior al que el país podría obtener en el mercado“.

Finalmente, el decreto establece que el acuerdo será suscripto “ad referéndum de la aprobación del programa por parte del Directorio Ejecutivo del BID“. (Agencia OPI Santa Cruz)