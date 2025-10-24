Ventas minoristas siguen debilitadas en sectores clave

- Publicidad -

El consumo se mantiene debilitado en sectores clave como supermercados, shoppings y autoservicios, según informó el INDEC sobre los datos de agosto último. Las ventas en supermercados registraron su quinta caída mensual consecutiva y alcanzaron un nuevo mínimo de 2025.

En detalle, la facturación en supermercados, medida a precios constantes, retrocedió 0,2% respecto de julio. El INDEC precisó que el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo observado desde diciembre del año pasado. En contraste, la comparación interanual arrojó una suba de 0,3%.



Dentro de los supermercados, los principales incrementos se registraron en indumentaria, carnes y panadería. En el otro extremo, cedió fuerte el consumo en términos reales de productos electrónicos, frutas y verduras, y artículos de limpieza. En cuanto a los medios de pago, solo aumentó la categoría “otros medios de pago”, que incluye transferencias o QR, representando el 13,3% del total y casi igualando el peso del efectivo, que fue el que más cayó. Las compras con tarjetas también se ubicaron detrás de las de agosto de 2024.

En tanto, las ventas en autoservicios mayoristas mostraron un incremento mensual del 1%, cortando una racha de cuatro caídas seguidas. Sin embargo, el nivel de ventas sigue estando cerca de mínimos históricos desde que existen registros. A nivel anual, estos establecimientos reportaron un hundimiento de 8,4%. Los consumos que más cayeron en este canal fueron los de electrónicos, frutas y verduras, y lácteos.

- Publicidad -

Finalmente, en los shoppings el consumo sufrió una merma interanual del 1,9%. En este segmento, el INDEC registró bajas reales en electrónicos e indumentaria. (Agencia OPI Santa Cruz)

