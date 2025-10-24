Vuelve Milei de Rosario para reunirse con Jamie Dimon del JP Morgan

- Publicidad -

El presidente Javier Milei emprendía su regreso a la ciudad de Buenos Aires este viernes, luego de haber pasado la noche en Rosario. Anoche La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña electoral en esa ciudad. El retorno del mandatario tiene como objetivo cumplir con sus obligaciones en agenda, entre las que se destaca una reunión programada con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon.

Milei estuvo presente ayer en el evento de LLA, el cual se celebró en el Parque España, a orillas del río Paraná. El presidente libertario estuvo acompañado por gran parte de su Gabinete y pronunció su discurso final desde un escenario, justo antes del inicio de la veda electoral. El acto contó con la presencia de jóvenes de las Fuerzas del Cielo y de militancia de La Libertad Avanza.

Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario pasó la noche en la “capital de Santa Fe”, alojándose en el Hotel Ros Tower Hotel Spa. Sin embargo, las mismas fuentes evitaron precisar el horario exacto de regreso del presidente a la ciudad de Buenos Aires.

La agenda que motiva el retorno de Javier Milei a la capital federal incluye diversas obligaciones, destacándose el encuentro que mantendrá con Jamie Dimon, el CEO de la entidad financiera JP Morgan. (Agencia OPI Santa Cruz)