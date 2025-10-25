Avistaron a un puma en Trelew

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Vecinos de la calle Murga de Trelew compartieron un video en redes sociales donde captaron la presencia de un puma en adyacencias de las viviendas durante la noche de este jueves.

Según el área de Control Animal que intervino ante la presencia del animal indicaron que se trataría de una hembra y tendría cachorros, por lo cual se montó un operativo para rastrearla y capturarla para evitar incidentes con otros animales o personas.

El registro se efectuó en cercanías del puente Stephen James y los vecinos alertaron que “no es el primer caso registrado, ya se había encontrado un puma en zona de chacras un mes atrás”. (Agencia OPI Chubut)