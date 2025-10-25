El Congreso reconfigura fuerzas en la elección legislativa de mañana

- Publicidad -

La sociedad elegirá mañana 127 diputados nacionales en una elección legislativa donde el peronismo arriesga casi el 50 por ciento de sus bancas, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO pone en juego el 30 por ciento de sus lugares. La principal batalla se dará en la provincia de Buenos Aires, donde se renuevan 35 bancas, de las cuales 15 corresponden actualmente a Unión por la Patria (UxP).

En el detalle del distrito bonaerense, además de los 15 bancas de UxP, se renuevan dos de LLA, siete del PRO, uno de la UCR, dos de Democracia para Siempre, tres de Encuentro Federal, tres de la Coalición Cívica y dos de la izquierda. En la Ciudad de Buenos Aires se eligen 13 diputados, de los cuales tres corresponden hoy al PRO, dos a LLA, tres a UxP, una a la UCR, una a la Coalición Cívica, una a la izquierda, una a Democracia para Siempre y otra a Republicanos Unidos.

Las provincias de Santa Fe y Córdoba también presentan renovaciones significativas, con 9 bancas en juego cada una. En Santa Fe, cuatro son del PRO, dos de UxP, una de Unidos, una de Encuentro Federal y una de Defendamos Santa Fe. En Córdoba, la UCR arriesga tres escaños, el PRO dos, Encuentro Federal tres y UxP uno. Otros distritos relevantes son Mendoza y Entre Ríos, que deben renovar 5 bancas cada uno.

En el norte del país, Tucumán debe renovar cuatro lugares, dos de los cuales pertenecen a Independencia, la bancada que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, una a la UCR y otra a Creo. Chaco también elige 4 bancas, mientras que Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis y Santiago del Estero renuevan 3 escaños cada una. En La Pampa se ponen tres en juego: una del PRO, una de Democracia para Siempre y otra de UxP.

En la Patagonia, Santa Cruz renueva tres bancas que actualmente detentan Por Santa Cruz, la UCR y UxP. Chubut debe votar dos bancas, una que hoy ocupa el PRO y otra UxP. Neuquén, por su parte, elige tres bancas (una del Movimiento Popular Neuquino, una de UxP y otra de la UCR), y Río Negro elige dos escaños (uno de Innovación Federal y otro del PRO). Finalmente, Tierra del Fuego votará dos lugares que hoy tienen UxP y el monobloque aliado del Gobierno Somos Fueguinos. (Agencia OPI Santa Cruz)