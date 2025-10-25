Fracasa diálogo por Presupuesto 2026 entre Gobierno y oposición

- Publicidad -

La reunión de la semana pasada entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, con diputados del sector “dialoguista” fue descrita como una puesta en escena solicitada por el emisario de Donald Trump en el país, Barry Bennett. El objetivo del montaje habría sido simular una señal de “gobernabilidad” ante las próximas elecciones.

Las apreciaciones sobre el resultado del cónclave fueron discordantes. Mientras fuentes cercanas al Gobierno describieron un diálogo fluido, el escepticismo expresado por Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) reflejó el fracaso de esa primera discusión por el Presupuesto 2026. Versiones periodísticas indicaron una supuesta aceptación del Gobierno al proyecto de Massot, que mantenía el equilibrio fiscal pero reducía el superávit para cumplir con leyes insistidas por el Congreso.

Sin embargo, la postura del equipo económico fue contraria. “Yo los escucho, pero sepan que no hay margen. No se puede torcer la regla fiscal y nosotros tenemos un Presupuesto que podemos prorrogar”, advirtió Guberman. Esta intervención provocó la reacción del jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, quien replicó: “Escuchame nene”. Pichetto cuestionó la forma en que el secretario de Estado se dirigió al Congreso.

Según la reconstrucción de un diputado de Encuentro Federal consultado por la Agencia Noticias Argentinas (NA), Guberman insistió en la postura fiscal. “No hay plata. Esa plata es para pagar los vencimientos de los intereses de la deuda el año que viene”, afirmó el funcionario. El proyecto de Presupuesto del Gobierno, apoyado por La Libertad Avanza, el PRO y algunos radicales, postula un superávit del 1.5%. La propuesta de Massot, en cambio, acota el superávit al 0.9% para financiar el presupuesto universitario, Discapacidad, partidas para el Hospital Garrahan y una recomposición de cajas jubilatorias provinciales.

El diálogo quedó interrumpido y no se retomará hasta después de las elecciones del domingo, cuyo resultado podría condicionar las negociaciones. Un diputado asistente señaló que el conflicto escaló más allá del dinero: “En la reunión con Guberman le dijimos que no nos interesaba hablar de plata porque esto había escalado a otro nivel, porque no respetan la división de poderes”. Los legisladores también reprocharon la falta de interlocución política formal, indicando que “el ministro de Interior (Lisandro Catalán) ni tiene el teléfono nuestro” y que Rolandi solo aborda “cuestiones muy técnicas“.

En este escenario, el asesor Santiago Caputo, quien organizó el encuentro con Barry Bennett, habría recuperado poder y comenzado a moverse como un virtual jefe de Gabinete. Este ascenso representa una amenaza para el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se apalanca en el poder de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Menem ha intentado facilitar puentes de diálogo por el Presupuesto, pero su continuidad dependería de lograr consensos que la intransigencia del equipo económico pone en duda. A su vez, el jefe del PRO, Cristian Ritondo, con buena relación con Caputo, vuelve a considerarse como posible reemplazo de Menem. (Agencia OPI Santa Cruz)