Petroleros, un sindicato violento. La presunta complicidad de sectores políticos, judiciales y sindicales y un asesino “con escuela” familiar

(Por: Rubén Lasagno) – En el mundo del crimen nunca hay una sola razón para violar la ley. Suelen ser pasiones personales, intereses económicos, revanchas, devolución de “favores”, disputas de poder territorial, venganzas o encargos específicos de suprimir “enemigos” o el simple “pase de factura”. La policía y la justicia debe actuar con rapidez y seguridad en el asesinato del joven Nahuel Franco Marcial ocurrido en el Barrio 17 de Octubre en caleta Olivia la noche del domingo 19 de octubre 2025, donde otro joven de su misma edad le disparó con una pistola 9 mm cuando Marcial iba en una moto con un amigo.

El apresado como autor del crimen es Tomás Pratt hijo de Omar Pratt, un petrolero muy allegado a Claudio Vidal cuando era Secretario General del sindicato, Pedro Prodomos Ministro de Seguridad y ahora sigue con Rafael Guenchenen con antecedentes muy controvertidos dentro del sindicato de zona norte.

A principio de mayo de 2015, se desató una balacera frente a la sede del Sindicato de Petroleros Privados de Caleta Olivia donde murió el joven de la UOCRA Reynaldo Vargas. Hubo una serie de implicados entre los que estaba Omar Pratt, padre del joven Tomás, el que esta semana mató a Nahuel.

El 2 de octubre del 2018 a las 19 horas en el Barrio Rotary 23 de Caleta Olivia, personas pertenecientes al Sindicato de Petroleros Privados abordaron al señor Ariel Peredo y tras una discusión seguida de empujones y agresiones de mano, los hermanos Fernando y Omar Pratt lo increparon hasta que uno de ellos sacó una pistola 9mm y disparó 12 balazos a las piernas de Peredo (impactando dos tiros, uno en cada pierna), como se muestra en el video que publicamos con aquel informe, ante el estupor de testigos y particularmente de una mujer que filmó toda la secuencia, tal como informamos en ese momento.

Los agresores inicialmente estuvieron prófugos de la justicia. OPI en ese momento entrevistó al Dr Alberto Luciani quien defendió a Bonifacio Barrera, uno de los tantos heridos de aquella balacera de los petroleros en el año 2015. Al respecto el Dr Luciani afirmó a OPI “los que balearon a Peredo son de la patota del Vidal” (Claudio Vidal Secretario General de Petroleros Privados de Santa Cruz) y agregó “Peredo es la persona que testimonió que Vidal estaba en Buenos Aires cuando sucedieron los hechos en Caleta y dio la orden de desatar aquella balacera que mató a Reynaldo Vargas e hirió a Bonifacio Barrera”, le dijo el abogado a OPI quien también representó legalmente a Ariel Peredo herido por Fernando y Omar Pratt. Veinte días después del ataque a Paredo, los Pratt fueron liberados.

El 31 de octubre de 2020 Omar Pratt, libre a pesar de todos los delitos cometidos en 2015 y 2018, bajo los efectos de la droga o el alcohol, en pleno centro de Caleta Olivia comenzó a increpar y atacar a gente en el lugar, munido de un cuchillo con el cual amenazó la vida de un trabajador de OCA. Llegó la policía y no podía reducirlo, en tanto Prats golpeaba patrulleros, insultaba y amenazaba de que los iba a matar, hasta que fue inmovilizado y llevado a la Comisaría 1°. Tampoco quedó detenido.

En el 2018 con el “caso Paredo” intervino el Fiscal Martín Sedan de Caleta Olivia y la causa cayó en el juzgado del Dr Gabriel Contreras. Tras la liberación de los hermanos Pratt, el Fiscal apeló ante el magistrado, quien nunca le hizo lugar, la causa se “enfrió” y dos años después (2020) uno de los principales actores de aquella balacera del 2018, que oportunamente fuera liberado, el señor Omar Pratt, ocasionó el revuelo que describimos más arriba, drogado o alcoholizado en calles de Caleta.

El Dr Gabriel Contreras en el 2025 fue puesto por decisión del gobernador Claudio Vidal, en el prestigioso puesto de Vocal en el Superior Tribunal de Justicia.

En la madrugada del día 21 de octubre 2025 “desconocidos” volvieron a balear el frente del Sindicato de Petroleros Privados de Caleta Olivia, dando cuenta que es nun nicho de violencia como pocas veces se ha visto en la provincia y el país.

Un joven recibió un disparo en la cabeza y está en grave estado

¿Casualidad o causalidad?, en los días en los cuales ocurría este atentado a la sede sindical Tomás Pratt baleó desde un auto a Nahuel Franco Marcial, lo cual pone a todos estos hechos en un contexto de violencia real que es atinente a la entidad sindical y ahora estamos a la espera de ver cómo actúa la justicia o si, como en otros casos anteriores que hemos citado, optan por el silencio y la liberación de los responsables o directamente los hechos caen en el olvido y los criminales siguen caminando entre nosotros como si nada hubiera pasado.

En el nombre del padre

Omar Pratt por aquello años de 2018 y 2020 se exhibía en las redes sociales empuñando armas de fuego y en una de esas fotos, posó con su hijo Tomás al cual le hacía sostener un revólver en su mano derecha mientras él lucía una pistola 9 mm amartillada en su mano izquierda.

Aquel niño creció y hoy con 18 años, plasmó en la realidad todas las enseñanzas de su padre y mató a otro joven de su misma edad Nahuel Franco Marcial, en plena calle de Caleta Olivia.

Empleado VIP

Tomás Pratt en mayo del año 2025 ingresó a trabajar en el sector Transporte de la Municipalidad de Caleta Olivia cuyo intendente es el petrolero Pablo Carrizo. Lo interesante no es el ingreso del joven al municipio, sino la forma en que lo hizo, ya que cualquier ingresante debe “quemar etapas previas” de acuerdo al reglamento para ingresar al municipio que Prats eludió.

Prats posee el legajo personal N° 9218 en el municipio de Caleta y le hicieron omitir los pasos legales de cualquier ingresante que debe permanecer seis meses como contratado, seis meses como Personal Transitorio y luego de un año o más, puede pasar a Planta Permanente.

En el caso de Tomás Pratt, el intendente Pablo Carrizo lo hizo ingresar directamente como Planta Permanente del municipio, mientras hay trabajadores del Módulo 1 de la intendencia que hace 10 años esperan el reconocimiento y no lo consiguen.

Uno de los empleados municipales señaló “El intendente Carrizo lo hizo entrar por la claraboya a este muchacho porque es hijo del matón de Vidal y Guenchenén” y remarcó “el problema es que el pibe les salió igual de criminal que el padre y ahora la cagó, matando al otro chico y lo peor: el Intendente no fue capaz de llamar a la familia de Nahuel”.

Llamativamente ante los hechos que son de dominio público, el Intendente Carrizo no hizo alusión públicamente de que el asesino es un empleado municipal, hecho que tampoco desconoce el titular del SOEMCO Julián Carrizo ni el Concejal Carlos Aparicio, quien ha dicho en muchas ocasiones frente a un micrófono, que trata de ayudar al intendente y brega por la transparencia y la justicia social.

Silencios y complicidades

Luego del crimen el día 19 de este mes y mientras Nahuel se encontraba luchando por su vida en el hospital Tardivo de Caleta Olivia, hasta que la gravedad de la herida en la cabeza produjo su deceso el día 22 de octubre 2025, comenzó a accionar la justicia y la policía tratando de buscar pistas y fundamentalmente a una segunda persona que iba en el auto junto a Tomás Pratt.

Esa misma noche el juez expidió la orden de allanamiento, pero en algún lugar fue demorada, porque el allanamiento lo hicieron recién el lunes a la mañana y sin pedido de detención, pero claro, después de tantas horas no encontraron nada.

Fuentes allegadas a la policía aseguran que habría alguna complicidad con sectores del gobierno, ya que el Ministro de Seguridad Pedro Prodomo ha sido por muchos años responsable de la seguridad del sindicato de petroleros y lo vincularían con su relación con los hermanos Pratt y fundamentalmente con Omar, padre de Tomás.

Por infidencias de vecinos a quienes hemos consultado inmediatamente después del hecho, dos personas presuntamente petroleros, les habrían advertido, bajo amenaza, que no entreguen las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio, donde han quedado registrados los acontecimientos. Se desconoce si la policía y el juez las ha requerido.

El juez interviniente Dr Pérez Soruco caratuló la causa como “uso de armas”, la cual se presume que en unos días será cambiada en relación con la muerte del joven e Nahuel.

Tomás Pratt una vez detenido fue trasladado inmediatamente y en total reserva a la localidad de San Julián, otro hecho que abre serias sospechas de encubrimiento oficial alrededor del caso, lo cual podrá develarse con el correr del tiempo y las acciones que vaya a tomar la justicia en este sentido y en base a la experiencia obtenida estos años respecto de los delitos del sector petrolero en Caleta Olivia. (Agencia OPI Santa Cruz)