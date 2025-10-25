Provincias Unidas compite en 14 distritos con listas provinciales

- Publicidad -

El partido Provincias Unidas, impulsado por el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti y conformado por seis mandatarios provinciales en ejercicio, incluido Claudio Vidal de Santa Cruz, competirá mañana en las elecciones legislativas. El armado busca ganar bancas en el Congreso mientras articula una futura candidatura presidencial para 2027, presentando listas en catorce distritos del país.

La estructura de Provincias Unidas incluye, además de Schiaretti, a los gobernadores Martín Llaryora de Córdoba, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Gustavo Valdés de Corrientes, Ignacio Torres de Chubut, Carlos Sadir de Jujuy y al mencionado Vidal de Santa Cruz. Durante el último mes, sus integrantes realizaron una gira de campaña por todas las provincias para consolidar lo que definen como una propuesta federal con “dirigentes y referentes de trayectoria” en cada distrito.

El espacio político postuló candidatos legislativos en Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Corrientes, Mendoza, La Rioja, Tierra del Fuego, Chaco, San Luis, San Juan, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien en algunas jurisdicciones compite bajo el nombre Provincias Unidas (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego y San Luis), en otros utiliza denominaciones locales. Estas incluyen Ciudadanos Unidos (Ciudad de Buenos Aires), Vamos Chaco (Chaco), Despierta Chubut (Chubut), Vamos Corrientes (Corrientes), Defendamos Mendoza Provincias Unidas (Mendoza), Frente Jujuy Crece (Jujuy), Hacemos-Provincias Unidas (San Juan) y Por Santa Cruz (Santa Cruz).

Entre los principales nombres que encabezan las listas para diputados figuran el propio Juan Schiaretti por Córdoba, acompañado por Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó en Buenos Aires, y Gisela Sclagia en Santa Fe. El espacio destacó en un comunicado que los candidatos “reflejan la vocación federal y la articulación con fuerzas provinciales” que comparten el mismo modelo de gestión.

Según se informó en su cierre de campaña, Provincias Unidas afirma que llevará al Congreso una propuesta basada en “equilibrio fiscal, sensibilidad social, producción, educación y trabajo como pilares de un país federal y productivo”. (Agencia OPI Santa Cruz)