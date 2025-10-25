Reactivan construcción de 204 viviendas Procrear en Trelew

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez firmaron un acuerdo para reactivar las obras de 204 viviendas del Procrear que se encontraban paralizadas desde el 2023.

La puesta en marcha de la construcción permitirá dar trabajo a 250 trabajadores del sector quienes deberán finalizar las viviendas ubicadas en el barrio Etchepare de Trelew.

Chubut financiará íntegramente las obras con recursos propios.

Torres sostuvo que “hoy tenemos el profundo orgullo de decir que en Chubut estamos volviendo a construir el primer Procrear de la República Argentina”.

La reactivación de las viviendas es parte, junto con la pavimentación de rutas, del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un mecanismo que permite a Chubut asumir la finalización de obras nacionales inconclusas a cambio de desendeudarse con la Nación.

El gobernador sostuvo que “el trabajo es la bandera que tenemos que poner por encima de todas las banderas. Teníamos muchas obras frenadas, miles de familias que no sabían qué iba a pasar con su trabajo”.

Torres cuestionó a gestiones anteriores y las vinculó con hechos de corrupción al señalar que “la bonanza económica pasada no se tradujo en obras terminadas. Lo que pasó es que esa plata se la afanaron a todos los chubutenses”. (Agencia OPI Chubut)