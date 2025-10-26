Brasil y EE.UU. abren diálogo directo para revisar sanciones

- Publicidad -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron iniciar conversaciones inmediatas para abordar los aranceles y sanciones impuestos por Washington. La decisión se tomó tras una reunión positiva sostenida este domingo en Kuala Lumpur, Malasia, al margen de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, según informaron medios internacionales. El propio Lula da Silva calificó el encuentro como una discusión franca y constructiva sobre la agenda comercial y económica bilateral, confirmando en una publicación en X el acuerdo para que los equipos de ambos países se reúnan de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones a las medidas punitivas contra autoridades brasileñas.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, profundizó en los detalles del encuentro, calificándolo como productivo y precisando que tuvo una duración de 45 minutos. Vieira declaró que Donald Trump se comprometió a girar instrucciones a su equipo para comenzar un proceso de negociación bilateral enfocado en las medidas comerciales. Además, el canciller brasileño informó que los líderes discutieron la posibilidad de organizar futuras visitas recíprocas, abriendo la puerta a una nueva etapa en la relación diplomática.

Previo al encuentro, Donald Trump ya había exhibido un tono más conciliador respecto a la tensión comercial. El mandatario estadounidense afirmó creer que llegaría a un acuerdo con Brasil, destacando la buena relación y el respeto mutuo entre ambos presidentes. Sin embargo, este tono contrastó con su reacción ante cuestionamientos sensibles. Según un informe de CNN, cuando un periodista consultó a Trump si dialogaría con Lula da Silva sobre la situación del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el mandatario estadounidense evitó explícitamente responder a la pregunta.

- Publicidad -

Por su parte, el presidente Lula da Silva había anticipado esta predisposición a la negociación el pasado viernes. En una publicación en redes sociales, el mandatario brasileño recordó los más de 200 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, expresando su deseo de fortalecer esa historia defendiendo los intereses del pueblo brasileño para lograr resultados positivos mutuos. En el marco de este acercamiento, y según amplió el sitio ruso Sputnik News, Lula también ofreció a Trump la mediación de Brasil para la resolución de las tensiones existentes entre Washington y Venezuela en el Mar Caribe. (Agencia OPI Santa Cruz)