Comienza la jornada electoral con “normalidad” pero con demoras en la apertura

- Publicidad -

El Jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario Diego Agüero, confirmó el despliegue de un operativo provincial que involucra a más de 450 efectivos y más de 35 móviles para custodiar las Elecciones Nacionales de este 26 de octubre. En esta jornada, la provincia no solo renueva bancas de diputados nacionales, sino que la localidad de Cañadón Seco también elige presidente de la Comisión de Fomento. Aunque Agüero calificó el inicio de la jornada como “bien” y aseguró que “se viene desarrollando con normalidad“, también reconoció la existencia de contratiempos en el arranque de la votación.

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, el jefe policial buscó transmitir tranquilidad institucional al comentar que “ya pudo votar el gobernador, ya pudo votar el jefe de gabinete, así que por ahora está todo bien“. El operativo, según detalló, abarca “toda la provincia, en todos los establecimientos” educativos afectados a la elección.

Sin embargo, el propio Agüero admitió que la puntualidad no fue total. “Comenzó a horario, salvo en algunos establecimientos, en los que comenzamos un poquito más tarde“, precisó el comisario. Atribuyó estas demoras no a incidentes de seguridad, sino a “consecuencias propias de la organización” de los comicios.

- Publicidad -

Finalmente, Agüero informó que “se distribuyó todo el personal” disponible para el dispositivo y confirmó la colaboración con fuerzas federales, indicando que “como siempre trabajamos en conjunto con el resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad“, mencionando específicamente al Ejército y a Gendarmería. Además, recordó que las comisarías “están abiertas todo el día” para emitir el certificado correspondiente a quienes no puedan votar por distancia, problemas con el DNI “o con cualquier otra circunstancia“. (Agencia OPI Santa Cruz)