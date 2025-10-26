Definición abierta para diputados en Chubut: 900 votos de diferencia

- Publicidad -

La provincia de Chubut define dos diputados nacionales en una elección de resultado incierto, con el 22% de las mesas aún sin escrutar. La candidata de La Libertad Avanza, Maira Raquel Frías, mantiene una ventaja provisoria de 900 votos. Paralelamente, la jornada electoral está marcada por un plebiscito provincial impulsado por el gobernador Ignacio Torres para eliminar los fueros políticos, judiciales y sindicales.

Los datos provisorios ubican a Frías, de La Libertad Avanza, con el 28.53% de los sufragios. En segundo lugar se posiciona el frente Unidos Podemos, representante chubutense de Fuerza Patria y liderado por Juan Pablo Luque, con el 28,15%. La tercera fuerza, Despierta Chubut, alcanza el 20.26 por ciento. La escasa diferencia entre los dos primeros puestos mantiene la definición abierta.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres emitió su voto en la ciudad de Trelew y centró su discurso en la relevancia del referéndum. Torres expuso que la provincia “está aprendiendo a escribir su propio destino” y calificó el debate sobre los fueros como “muy importante” y como algo que “excede a la votación de candidatos”.

- Publicidad -

Torres insistió en la trascendencia del plebiscito, afirmando que “va a ser un antes y un después, aunque muchos se pongan nerviosos con este plebiscito”. El gobernador informó que almorzará en Puerto Madryn y esperará los resultados en Rawson, mientras que los candidatos, que votaron en Comodoro Rivadavia, se trasladarían durante la jornada. (Agencia OPI Chubut)