Avanzan gestiones con el Banco Mundial para el desarrollo portuario de Camarones

(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut y el Banco Mundial mantuvieron reuniones de trabajo para evaluar proyectos vinculados al cuidado del ambiente, la producción sostenible y el desarrollo portuario de Camarones.

Para ello, se avanzó en las conversaciones sobre proyectos de obras de mejora en los puertos con relación a la economía circular y el tratamiento de residuos provenientes de la actividad pesquera.

Equipos del Banco Mundial estuvo en Chubut en el marco del PROBLUE, un programa global orientado a promover la gestión ambiental y el desarrollo de los sectores costero y marítimo.

El encuentro estuvo impulsado por los secretarios de Pesca, Andrés Arbeletche, de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y la directora general de Puertos de Explotación Directa, Gisela Silva.

Tórtola informó que el objetivo es “establecer acciones conjuntas y evaluar proyectos de mejora en los puertos”.

Por el Banco Mundial estuvieron presentes Pablo Herrera, especialista ambiental senior; Verónica Raffo, especialista de infraestructura senior; Klaas de Groot, especialista en manejo de recursos hídricos senior; y los consultores Milagros Aimé, Esteban Travaglianti y María Victoria Frascarelli.

Allí se avanzó en un diagnóstico integral de las necesidades del puerto de Camarones. (Agencia OPI Chubut)