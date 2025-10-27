Detectan pesca ilegal en el río Milna

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego detectó durante un operativo de control en el río Milna que había pesca fuera de la temporada que se iniciará en noviembre.

Inspectores de pesca realizaron la inspección y labraron actas de infracción, además del secuestro de los equipos de pesca.

El operativo se realizó en la zona sur donde los inspectores encontraron a 5 personas con mochilas y equipos de pesca.

El director de Manejo de Recursos ícticos Continentales de la Dirección General de Recursos Hídricos, Carmelo Sánchez afirmó que “estas acciones reflejan el compromiso de la autoridad ambiental que mantiene presencia permanente dentro y fuera de la temporada con el fin de proteger nuestros recursos naturales de prácticas prohibidas por la normativa vigente”.

La temporada de pesca deportiva 2025/2026 comenzará el 1° de noviembre y que el río Milna posee restricciones particulares, ya que sólo se permite la pesca a partir del 1° de enero de 2026 bajo la modalidad pesca con devolución obligatoria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)