Juicio en Francia expone campaña de acoso contra Brigitte Macron

Una decena de personas eran juzgadas en Francia por acosar en línea a Brigitte Macron y difundir acusaciones falsas sobre su género. Esta acción judicial marca un cambio de estrategia de la pareja presidencial frente a un rumor que circula en círculos conspirativos desde hace cuatro años, tanto en Francia como en el extranjero, y con el cual han decidido contraatacar. El tribunal correccional de París analizará el caso mientras la desinformación gana tracción internacional.

Tom Clare, abogado de la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que durante el juicio se escucharán “testimonios de expertos de carácter científico que demostrarán la falsedad de las declaraciones”. En declaraciones a la BBC, Clare admitió la dificultad del proceso para sus clientes, señalando: “Será muy doloroso para ellos tener que presentar estas pruebas ante un tribunal. Pero no estaríamos aquí si no estuviéramos dispuestos a asumir esta carga”.

La campaña de desinformación es promovida activamente por figuras como Candace Owens, una influencer pro-Trump con millones de seguidores en plataformas como YouTube e Instagram. Owens ha asegurado que Brigitte Macron y su hermano serían la misma persona, extendiendo sus teorías hasta acusar a la primera dama de Francia de abuso de menores, en referencia a su matrimonio con Emmanuel Macron, quien fue su alumno. La pareja francesa también ha presentado una denuncia formal en los Estados Unidos.

Las motivaciones detrás de la difusión de estas teorías apuntan tanto al lucro como a la influencia política. Se plantea que Owens procura “ganar dinero gracias a los millones de visitas que reciben sus publicaciones“. Asimismo, el periodista Thomas Huchon, especializado en teorías conspirativas, estima que Owens busca “servir a una agenda política“. Huchon subraya que frente a Donald Trump, Emmanuel Macron y la Unión Europea son vistos como contrapesos, concluyendo: “Todo lo que pueda debilitar la imagen de Macron es una forma de beneficio diplomático para los Estados Unidos de hoy. Esta historia tiene el claro objetivo de desestabilizar nuestro país”. (Agencia OPI Santa Cruz)