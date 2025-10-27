Milei no descarta sumar dirigentes de otras fuerzas a su Gabinete

- Publicidad -

El presidente Javier Milei afirmó que el Gabinete “se va a construir a la luz del nuevo Congreso” y de las “alianzas” que debe buscar para “poder pasar la agenda“. En declaraciones a A24, el jefe de Estado confirmó que tiene “algo de tiempo para cambiar el Gabinete“, dado que la composición de la Cámara cambia el 10 de diciembre, y no descartó sumar dirigentes de otras fuerzas políticas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de incorporar funcionarios de otros espacios, Milei respondió: “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tengas dudas que los voy a sumar“. Tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, el Presidente enfatizó que buscará cerrar acuerdos con los gobernadores aliados para aprobar las “reformas de segunda generación” que intenta impulsar, para lo cual remarcó la necesidad de “construir consensos“.

El libertario insistió en la búsqueda de nuevos pactos y anunció que él mismo asumirá un rol central en las negociaciones con los mandatarios provinciales. “Tenemos que sentarnos a buscar los nuevos acuerdos“, sostuvo Milei, y agregó que tomará “el papel protagónico en el diálogo con los mandatarios provinciales“. Asimismo, confesó que, contrariamente a lo que se especula, la comunicación es fluida: “Muchos de ellos me escribieron para felicitarme. Hay todo una parafernalia fantasmagórica que no existe“.

Durante la entrevista con el periodista Antonio Laje, Javier Milei admitió que “no imaginó el resultado electoral que alcanzó el sello libertario“. En ese contexto, destacó la campaña del diputado del PRO Diego Santilli, la cual calificó de “admirable“. El Presidente resaltó que el legislador reelecto fue “uno de los primeros” que creyó en la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. (Agencia OPI Santa Cruz)