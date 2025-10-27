Solo 20 de 35 diputados lograron renovar su mandato legislativo

- Publicidad -

Las elecciones legislativas definieron la reconfiguración del Congreso, donde una veintena de diputados consiguió asegurar su reelección para un nuevo mandato por cuatro años, mientras que quince de los treinta y cinco legisladores que buscaban renovar su banca fracasaron en el intento. La mayoría de los escaños retenidos corresponde al peronismo y a la alianza de La Libertad Avanza (LLA) con el PRO y la UCR, que obtuvo 11 renovaciones, frente a ocho del peronismo y una de Defendamos Córdoba.

Entre los principales ganadores se destacó Diego Santilli, quien logró revertir la derrota de LLA de septiembre y superó por menos de un punto a Fuerza Patria. También reeligieron los bonaerenses Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba. Por el oficialismo y sus aliados continuarán hasta 2029 el liberal Nicolas Emma; Sabrina Ajchemet (PRO) por el distrito porteño; el salteño de LLA Carlos Zapata; y la bullrichista de Córdoba Laura Rodriguez Machado. La nómina se completa con los mendocinos Álvaro Martínez (LLA) y la radical Pamela Verasay, que responde al gobernador Alfredo Cornejo, y el rionegrino del PRO Aníbal Tortoriello.

En el peronismo bonaerense aseguraron su continuidad los sindicalistas Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Hugo Yasky, junto a la cristinista Agustina Propato. En el distrito porteño, Itai Hagman obtuvo un nuevo mandato pero renunciará a los dos años restantes de su período vigente, habilitando así el ingreso del camporista Javier Andrade. También reeligieron las peronistas Gabriela Pedreli (La Rioja), Varina Lis Marín (La Pampa) y la tucumana Gladys Medina (bloque Independencia). Respecto a Medina, trascendió que la idea del gobernador Osvaldo Jaldo es que renuncie a su reelección, ya que tiene dos años de mandato, para que ingrese Elia Marina Fernández. Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) también renovó tras enfrentar al oficialismo de Juan Schiaretti.

Un número significativo de legisladores no logró su objetivo, incluyendo a los peronistas Emilio Estrada (Salta), Leila Chaer (Jujuy), Pablo Carro (Córdoba) y Ricardo Herrera (La Rioja). Tampoco consiguieron su reelección los diputados de Encuentro Federal por Provincias Unidas, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. Por ese mismo espacio fracasaron Ana Clara Romero (PRO Chubut) y Melina Giorgi (Democracia para Siempre Santa Fe). Otros diputados que vieron frustrada su reelección fueron Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). El cordobés Oscar Agost Carreño, del PRO pero sin reconocimiento de Mauricio Macri, tampoco renovó. Finalmente, Juan Carlos Giordano (FIT) no logró la reelección, pero asumirá en un año por el sistema de rotación de su partido. (Agencia OPI Santa Cruz)