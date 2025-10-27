Tribunal Superior retrotrajo incremento salarial ante medidas de fuerza de judiciales

- Publicidad -

(OPI TdF) – Los miembros del Superior Tribunal de Justicia decidieron dar marcha atrás con el incremento del 20% en los haberes del personal jerárquico, tras la primera jornada de un paro de 48 horas que llevan adelante los trabajadores judiciales.

La medida alcanzaba a los cargos de direcciones, y contrastaba con el 2,5% que se aplicó a los salarios del resto de los trabajadores del Poder Judicial provincial.

El paro declarado por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación por un lapso de 48 horas hizo que los jueces del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik, Ernesto Adrián Löffler y Edith Miriam Cristiano acordaron este jueves suspender los efectos de la Acordada 236/2025, que determinaba un adicional remunerativo a un área determinada.



En un comunicado indicaron que la medida se adoptó “a los fines de profundizar el análisis de las cuestiones planteadas por las diferentes agrupaciones sindicales que representan al personal del Poder Judicial, Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Sindicato Empleados de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, el Superior Tribunal de Justicia proseguirá el dialogo en la mesa de trabajo que se había dispuesto para el transcurso del presente año”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)