Una mujer y su hijo fueron hallados sin vida en una vivienda en Caleta Olivia

- Publicidad -

Una mujer y su hijo fueron encontrados sin vida en una vivienda del barrio René Favaloro de Caleta Olivia, según informó este lunes la Policía de Santa Cruz.

Familiares de las víctimas estuvieron en la vivienda preocupados por la falta de comunicación en las últimas horas y tuvieron que forcejear la puerta para ingresar, donde se encontraron con las dos personas sin vida.

Allí se comunicaron con los servicios de emergencia, quienes constataron la muerte de ambas personas en el interior de la vivienda y se presume que podrían haberse intoxicado por inhalación de monóxido de carbono.

- Publicidad -

Sin embargo, el equipo forense está trabajando para determinar las causas del deceso de madre e hijo. (Agencia OPI Santa Cruz)