Chubut votó eliminar los fueros para políticos y sindicalistas

(OPI Chubut) – El referéndum para modificar la Constitución, impulsado por el gobernador Ignacio Torres, obtuvo un 63,61% de respaldo ciudadano este domingo 26 de octubre. La medida elimina los fueros de inmunidad judicial y de arresto para los tres poderes del Estado y dirigentes sindicales, convirtiendo a Chubut en la primera jurisdicción del país en implementar este cambio.

La consulta popular, de carácter vinculante, se centró en la eliminación de los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial. Estos artículos establecían inmunidades judiciales y de arresto para figuras como el Gobernador, Vicegobernador, magistrados, funcionarios y dirigentes gremiales.

A partir de esta modificación, que entrará en vigencia una vez concluido el escrutinio definitivo del comicio, ningún funcionario, legislador, dirigente sindical o magistrado en Chubut gozará de fueros especiales de arresto, allanamiento o proceso penal. En caso de que una condena judicial sea confirmada, ya no será necesario un desafuero ni una autorización legislativa para su ejecución.

El gobernador Ignacio Torres afirmó tras los resultados que “en Chubut se terminaron los privilegios y todos somos iguales ante la ley“. El objetivo declarado de la reforma, planteado desde hace meses por el gobernador, es garantizar la igualdad ante la ley y la transparencia institucional. No obstante, el fuero de opinión, que protege la libertad de expresión, se mantiene vigente. (Agencia OPI Chubut)