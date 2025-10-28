Oficializan bono de $70.000 para jubilados en noviembre

- Publicidad -

El Gobierno oficializó el otorgamiento de un bono previsional de $70.000 para noviembre, destinado a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 771/2025, fija un ingreso total de $403.150 para ese universo. Esta cifra se alcanza luego de que el haber inicial de octubre fuera establecido en $333.150, como resultado de un aumento del 2,1% determinado por la inflación de septiembre.

El decreto establece un mecanismo de compensación variable. Aquellos titulares que superen el haber mínimo de $333.150 pero queden por debajo del tope de $403.150, recibirán un Bono Extraordinario Previsional equivalente a la suma necesaria para alcanzar esa cifra. El texto ejemplifica que un jubilado con un haber de $350.000 percibirá $53.150. Para las jubilaciones más bajas, que en octubre alcanzaron $396.298, la ayuda confirmada implica una suba total de $6.852, llevando el ingreso a los $403.150.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo justificó la medida aludiendo al Índice de Movilidad Jubilatoria de la Ley N° 27.609, aplicada desde marzo de 2021. El Gobierno expuso los efectos adversos de la inflación sobre los haberes abonados bajo esa fórmula. El texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.



Ante ese diagnóstico, el Gobierno implementó distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. El texto detalla que desde la asunción del presidente Javier Milei se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses de 2024, y desde marzo del año pasado hasta octubre de 2025, el monto se actualizó a $70.000. El Decreto señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales”.

Continuando esa línea, la normativa expresó que “a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de noviembre 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional”. El documento precisó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”. Para percibirlo, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación.

El Decreto 771/2025 detalló que el bono previsional será otorgado a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y graciables pagadas por la ANSES. Asimismo, dispuso que en el caso de beneficios de pensión con múltiples copartícipes, estos serán considerados como un único titular para el derecho al bono. (Agencia OPI Santa Cruz)