Un hombre irá a juicio por violación 

(OPI TdF) – Un hombre identificado como Alfredo Mejía Pérez enfrentará un juicio oral y público acusado de violación contra una mujer que ofrecía servicios sexuales.

El violento hecho se registró el 1° de febrero de 2025 y la justicia provincial lo procesó por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y lesiones leves agravadas.

El juicio comenzará el miércoles donde Mejía Pérez fue denunciado por una mujer que ejercía la prostitución, al querer mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y ejerciendo violencia.

El hombre de 41 años debe enfrentar las acusaciones por el delito de “abuso sexual con acceso carnal de una mujer, mediando violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no pudo consentir libremente la acción”.

Los hechos ocurrieron entre la 01:00 y las 02:00 del 1 de febrero de 2025, en el ingreso a la Reserva Natural de Playa Larga. (Agencia OPI Tierra del Fuego)