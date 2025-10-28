YPF toma el control total de Refinor y su red en el norte

- Publicidad -

YPF concretó la adquisición de la totalidad del paquete accionario de Refinor al comprar la participación que poseía Hidrocarburos del Norte. Con esta operación, la petrolera pasa a controlar el 100% de la compañía dedicada al transporte y comercialización de combustibles y gas en el norte argentino, la cual continuará operando como parte del Grupo YPF.

La transacción implicó la salida de Hidrocarburos del Norte, una sociedad que hasta ahora mantenía el 50% de la participación en Refinor. Esta vendedora pertenece al Grupo Integra, un holding empresarial de capitales argentinos con presencia declarada en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y servicios financieros.

Según explicaron desde la petrolera, esta operación es estratégica para la compañía. El objetivo central es asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo, provincia de Córdoba, con el nodo de Refinor ubicado en Banda del Río Salí, en Tucumán. Esta infraestructura es clave para optimizar la logística de abastecimiento de combustibles en toda la región del NOA.

El control total de Refinor no solo implica el dominio del poliducto. La empresa adquirida también gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio. Estas bocas de expendio están distribuidas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

A partir de esta adquisición, YPF afirmó que garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en toda la región. La compañía dijo que trabajará, también, para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que promueve YPF en toda su cadena de valor. (Agencia OPI Santa Cruz)